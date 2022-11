Primo volo per Ingenuity dopo un importante aggiornamento software

MeteoWeb

Ingenuity ha effettuato il suo volo più breve di sempre, il primo dopo un importante aggiornamento del software che consentirà al piccolo elicottero della NASA di atterrare in modo più sicuro e orientarsi su terreni accidentati.

Il 34° volo di Ingenuity, che ha avuto luogo martedì 22 novembre, è durato solo 18 secondi e ha visto l’elicottero librarsi brevemente sopra la superficie di Marte per poi atterrare a soli 5 metri dal punto di partenza. Il volo, il primo dal 29 settembre, è stato il primo test di un nuovo sistema software che è stato trasmesso a Ingenuity dalla Terra per migliorare la sua capacità di operare nel terreno accidentato che il suo rover genitore Perseverance sta attualmente esplorando.

Ingenuity è una dimostrazione tecnologica di grande successo, ma il piccolo elicottero è stato costruito per volare su terreni pianeggianti, come il Wright Brothers Field. Il velivolo ha messo a segno un volo dopo l’altro, spingendo le squadre di controllo a terra a osare sempre più.

Questi voli più audaci hanno richiesto al team Ingenuity di cercare aree “aeroporto” prive di rocce che potrebbero danneggiare l’elicottero durante l’atterraggio. Poiché il cratere Jezero, che il velivolo e Perseverance stanno esplorando, è piuttosto roccioso, zone pianeggianti e sicure sono state difficili da trovare. Il nuovo software utilizzerà la fotocamera rivolta verso il basso di Ingenuity per rilevare oggetti che rappresentano un rischio prima dell’atterraggio e aiutare Ingenuity ad evitarli.

“Durante il volo, Ingenuity identificherà il sito di atterraggio visibile più sicuro,” ha affermato il team di Ingenuity. “Quando si preparerà ad atterrare, Ingenuity devierà verso il sito selezionato“.

Il software renderà Ingenuity più sicuro in volo. Poiché l’elicottero è stato progettato per sorvolare zone pianeggianti, le sue telecamere in precedenza potevano confondersi vedendo un paesaggio collinare sottostante. Il vecchio software pensava che l’elicottero stesse virando, il che lo avrebbe fatto effettivamente virare mentre era in volo in un maldestro tentativo di stabilizzare la rotta.

“Durante i voli lunghi, è necessario tenere conto degli errori di navigazione causati dal terreno accidentato, che richiedono al team di selezionare grandi aeroporti,” ha affermato il team di Ingenuity. “Questo nuovo aggiornamento software corregge questa ipotesi di terreno pianeggiante utilizzando mappe digitali di elevazione del cratere Jezero per aiutare il software di navigazione a distinguere tra i cambiamenti del terreno e il movimento del veicolo“.

Con il nuovo software, Ingenuity sarà in grado di esplorare una gamma più ampia di tipi di terreno che Perseverance potrà poi studiare in dettaglio.