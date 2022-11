La Spagna contro il price cap Ue: “non è una proposta, è un gioco”

MeteoWeb

“Ciò che la proposta genera è l’effetto opposto a quello desiderato: provoca un maggiore aumento artificiale dei prezzi, mettendo a rischio tutte le politiche di contenimento dei prezzi. Domani” al Consiglio Affari Energia, “la Commissione sentirà cose molto dure dalla stragrande maggioranza dei ministri. Questa non è una proposta, è un gioco. Ci opporremo in maniera forte“: lo ha detto il ministro per la Transizione Ecologica del governo spagnolo, Teresa Ribeira, commentando la proposta dell’esecutivo Ue sul price cap al gas.