Il 1° satellite Meteosat Third Generation MTG-I1 pronto a partire: lancio il 13 dicembre

Dopo un lungo viaggio nell’Atlantico, il primo dei satelliti europei Meteosat Third Generation è pronto per il lancio: il liftoff è in programma il 13 dicembre su un razzo Ariane 5. Una volta lanciato in orbita geostazionaria, a 36mila km sopra la Terra, questo nuovo satellite, che trasporta due nuovi strumenti estremamente sensibili, porterà le previsioni meteorologiche a un livello superiore.

MTG-I1 si trova alla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana Francese, sin dalla metà di ottobre, dove sono stati completati tutti i test. Il passo successivo è stato caricare le due tonnellate di carburante altamente volatile nei serbatoi centrali, che alimenteranno il satellite fino al raggiungimento della sua orbita finale, alla quota di 36mila km, e gli consentiranno di mantenere la posizione per almeno 15 anni. Per questo procedimento così delicato e pericoloso, MTG-I1 è stato spostato in una struttura appositamente attrezzata nel caso in cui si verifichi una perdita di materiale tossico. “È andato tutto liscio,” ha dichiarato James Champion, responsabile per l’ESA della campagna di lancio, “Complimenti al team di Thales Alenia Space che ha svolto questa delicata operazione senza intoppi“.

Adesso il satellite, del peso di 3,8 tonnellate, verrà montato sul razzo Ariane 5, grazie al contributo di Arianespace.

MTG-I1, meteo e clima

Meteosat Third Generation Imager-1 (MTG-I1) è il primo di una nuova generazione di satelliti geostazionari che forniscono immagini per il rilevamento precoce e la previsione di forti tempeste in rapido sviluppo, per le previsioni meteo e il monitoraggio climatico. Una volta in orbita, questo satellite all’avanguardia rafforzerà ulteriormente la leadership dell’Europa nelle previsioni meteo.

Basandosi sulla partnership di lunga data tra ESA ed Eumetsat, Meteosat Third Generation garantirà la continuità e fornirà dati migliori e critici per le previsioni dall’orbita geostazionaria per i prossimi 2 decenni.

Gli strumenti

MTG-I1 è dotato di due strumenti completamente nuovi che forniranno dati di alta qualità per migliorare le previsioni meteorologiche: un Flexible Combined Imager e il primo Lightning Imager in Europa.

Il Flexible Combined Imager ha più canali spettrali ed è in grado di acquisire immagini con una risoluzione maggiore rispetto all’attuale Spinning Enhanced Visible and Infrared instrument di Meteosat Second Generation.

Il Lightning Imager offre una capacità completamente nuova per i satelliti meteorologici europei. Monitorerà continuamente più dell’80% del disco terrestre a caccia di scariche di fulmini, che si verificano tra le nuvole o tra le nuvole e il suolo. Questo nuovo strumento consentirà di rilevare tempeste violente nelle loro fasi iniziali e sarà quindi fondamentale per emettere allarmi tempestivi. I suoi rilevatori sono così sensibili che saranno in grado di rilevare fulmini relativamente deboli, anche in pieno giorno.

Meteosat Third Generation

Meteosat Third Generation, programma sviluppato dall’ESA, in collaborazione con EUMETSAT, prevede sei satelliti, quattro MTG-I (imaging) e due satelliti MTG-S (sounding), posizionati in orbita geostazionaria, a circa 36.000 km dalla Terra.