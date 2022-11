Lo straordinario viaggio della Gazza Marina dai mari del nord Europa a Catanzaro Lido

MeteoWeb

di Domenico Bevacqua, ornitologo – Il Golfo di Squillace, ma in particolare l’area marina di Catanzaro lido che va dalla foce del Corace fino al porto e oltre, riveste un ruolo di grande importanza per lo svernamento di molte specie di uccelli marini e non. Gabbiani corallini, Gabbiani comuni e Gabbiani reali, svernano regolarmente con migliaia di individui, a questi si aggiungono altre specie, come l’Airone cenerino, l’Airone bianco maggiore, la Garzetta e il Cormorano.

Negli ultimi anni, hanno fatto la comparsa specie di particolare interesse, come il Fenicottero, molte specie di Limicoli (Piro piro culbianco, Piovanello comune e Pivieressa). In questi giorni si è aggiunta una specie inaspettata, la Gazza di mare (Alca torda), appartenente alla famiglia degli Alcidi, la Gazza di mare è specie tipica dei mari del nord, nidifica sulle scogliere della Norvegia, Islanda, Scozia e tutte le isole del nord Europa fino alla Groenlandia. Sverna nell’areale di nidificazione e nell’Atlantico, ma alcuni pochi individui raggiungono il Mediterraneo passando per lo stretto di Gibilterra.

In questi giorni decine di individui di Gazza marina, hanno deciso di raggiungere i mari Italiani, è stata osservata nel golfo Ligure, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia. Questa specie non era mai stata osservata fino ad ora nel mare di Catanzaro, si tratta di una presenza di grande interesse scientifico, non si sa con certezza il perché di questa massiccia presenza nel mediterraneo, gli uccelli ci danno molte informazioni sui cambiamenti del clima. Attualmente sono due gli individui presenti. Come tutti gli uccelli del Nord Europa, è molto confidente, si avvicina senza timore alle barche e ai pescatori, e questo la espone a molti pericoli, lenze e reti, visto la sua grande abilita nel catturare i pesciolini sotto acqua come un siluro. Infatti si sono registrati comportamenti che rischino di mettere in pericolo questo meraviglioso uccello. Si consiglia di fare molto attenzione qualora qualche individuo potrebbe capitare di finire in una lenza o spiaggiato.