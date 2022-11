Malta, il ciclone flagella l’isola: vento a 100km/h, gravi danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Gravi danni per il forte vento che sta flagellando l’isola di Malta in queste ore. A Valletta la velocità delle raffiche provenienti da Nord/Est ha raggiunto gli 89km/h. Pomeriggio di paura in tutta l’isola per il mare che ha invaso le strade su tutti i litorali esposti a Nord/Est (Sliema su tutti), e per i danni provocati dal forte vento che ha sradicato alberi o spezzato rami di alberi in tutti i villaggi dell’isola. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo.

L’isola di Gozo è isolata da questa mattina: i traghetti non passano più dopo i momenti di paura vissuti a bordo di una corsa che poi è riuscita ad attraccare con difficoltà. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: