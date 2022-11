Maltempo Calabria: pioggia e grandine sul versante tirrenico | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo settimane di tregua grazie agli effetti dell’anticiclone che ha portato bel tempo sull’Italia, il maltempo sta ora ruggendo sulle regioni meridionali. E’ iniziata infatti da qualche ora la seconda fase del Ciclone Artico che flagellerà il Sud almeno fino a domani. Sono previsti fenomeni di maltempo estremo già iniziati su alcune zone della Calabria.

I territori maggiormente a rischio sono quelli del lametino, del catanzarese e del reggino, sul versante tirrenico. Rischio nubifragi nella Piana di Gioia Tauro, con violenti fenomeni già in corso sulla costa e nei comuni pre-aspromontani. Le foto della gallery scorrevole in alto e il video in calce arrivano da Bagnara Calabra e Sant’Eufemia d’Aspromonte, dove nel pomeriggio una pioggia intensa e violenta ha inondato le strade. A Sant’Eufemia, tra Aspromonte e Costa Viola, la grandine è caduta copiosa, causando un leggero manto bianco sui tetti e nelle strade. E proprie le strade sono diventate fiumi in piena.

