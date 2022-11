Allerta Meteo, il Ciclone Artico flagella il Sud: altre 24 ore di forte maltempo su Puglia, Calabria e Sicilia

MeteoWeb

Il Ciclone Artico è arrivato al Sud Italia dov’è un sabato tipicamente autunnale: oggi è il primo giorno di freddo della stagione dopo una lunga anomalia di caldo provocata dall’Anticiclone che ha dominato la scena meteorologica tra l’Europa e il Mediterraneo occidentale nel mese di Ottobre e nei primi giorni di Novembre. Mentre scriviamo, in pieno giorno, le temperature si mantengono decisamente basse su gran parte del Sud e del medio Adriatico: la colonnina di mercurio non supera infatti +15°C a Palermo e Cosenza, +14°C a Napoli, Foggia e Benevento, +13°C a Salerno, Pescara, Frosinone, Matera, Macerata, Martina Franca e Chieti, +12°C ad Avellino, +11°C a L’Aquila, +10°C a Campobasso.

Paradossalmente fa più caldo al Nord, dove splende il sole e abbiamo +21°C a Imperia, +20°C a Rapallo, +19°C a Genova, Mantova, La Spezia e Savona, +18°C a Padova, Treviso e Pordenone, +17°C a Milano, Verona, Brescia e Varese, anche con la complicità dell’effetto favonio innescato dai forti venti settentrionali. Eloquente l’ultimo aggiornamento dell’animazione satellitare che evidenzia il tiepido sole del Nord e il furioso maltempo del Sud:

Al Sud, appunto, infuria il maltempo. La squall-line temporalesca che determina il passaggio del fronte freddo si sta per abbattere sulla Grecia dopo aver attraversato il nostro meridione, provocando piogge torrenziali nelle scorse ore. La Calabria è stata la Regione più colpita: sono caduti 86mm di pioggia a Lattarico, 69mm a Paola, 60mm a Mendicino, 54mm ad Amantea, 38mm a Ricadi, 27mm a Cosenza, 19mm a Vibo Valentia. Nubifragi anche nel Salento con 72mm a Francavilla Fontana, 53mm a Salice Salentino, 51mm a Veglie, 40mm a Porto Cesareo, 34mm a Galatina, 31mm a Maruggio, 25mm a Tricase, 21mm a Lecce, 17mm a Otranto, 16mm a Gallipoli.

Il maltempo ha continuato ad insistere anche sulla Campania, già duramente flagellata dai nubifragi di ieri e in modo particolare nel Cilento, in provincia di Salerno, dove oggi sono caduti altri 57mm di pioggia a Montano Antilia, 52mm ad Ascea Marina, 47mm a Buonabitacolo, 40mm a Roccagloriosa, 30mm a Battipaglia, 27mm a Padula, 26mm a Fisciano, 25mm a Sapri, 23mm a Cava de’Tirreni.

Lo scivolamento del Ciclone Artico sul medio Tirreno ha provocato l’irruzione delle masse d’aria più fredde sulla Sardegna, dove abbiamo avuto temporali localmente molto violenti nei settori occidentali dell’isola. Sono caduti 61mm di pioggia a Oristano, 53mm a Iglesias, 40mm a Guspini, 39mm a Villamassargia, 35mm ad Arborea, 31mm ad Arbus e Villacidro, 30mm a Domusnovas, 24mm a Carbonia, 20mm a Capoterra, 19mm a Santadi.

Nelle prossime ore, il Ciclone Artico si sposterà sul mar Jonio e inizierà la seconda fase della perturbazione in cui il maltempo si concentrerà nel medio/basso Adriatico e nel basso Tirrenico. Tra oggi pomeriggio e domattina ci attendiamo le precipitazioni più forti e abbondanti tra Molise e Gargano, con pesanti nubifragi, e tra Lamezia Terme e Trapani, in Calabria e Sicilia, con piogge torrenziali nel reggino tirrenico e nel messinese tirrenico dove potranno cadere oltre 100mm di pioggia e i temporali saranno violentissimi in serata, accompagnati da trombe d’aria e grandinate.

