Notte di forte maltempo in Calabria e Sicilia: nubifragio e grandinata a Piazza Armerina | VIDEO

Il Ciclone Artico è avanzato sull’Italia verso Sud, dopo avere colpito il Centro/Nord, provocando forti temporali per i contrasti termici dopo il caldo anomalo delle ultime settimane.

La linea temporalesca è avanzata verso la Sicilia orientale, lo Stretto di Messina e la Calabria centrale, oltre che verso il Salento. In queste aree i fenomeni si sono intensificati nella notte.

Piogge torrenziali si sono registrate nella notte in Calabria, nel Cosentino, con punte di 66 mm a Paola, 52 mm a Mendicino e 50 a Montalto Uffugo.

Un violento nubifragio ha colpito l’Ennese, e in particolare Piazza Armerina: le intense precipitazioni hanno trasformato le strade in fiumi, con grandine a tratti.

Il Ciclone Artico responsabile dell’ondata di maltempo si sposterà poi, dal pomeriggio di oggi, nel Mar Ionio, alimentando nuovi fenomeni di maltempo su Abruzzo, Molise, Gargano e nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia con nubifragi localmente intensi.

