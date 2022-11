Maltempo Campania: chiesto lo stato di calamità

MeteoWeb

“Siamo vicini alle popolazioni cilentane, in particolare di Agropoli e di Castellabate, per i danni subiti dalla bomba d’acqua. È necessario riconoscere a questi territori lo stato di calamità naturale per fronteggiare il disastro generato. Oltre alla massima solidarietà, è indispensabile far sentire la concreta vicinanza dello Stato“. Lo dichiara il Senatore, Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania, dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la Campania.

“La grave ondata di Maltempo che in queste ore si è abbattuta sulla Campania ed in particolare in alcuni centri urbani, tra cui Agropoli e Santa Maria di Castellabate, ha provocato danni ingenti al territorio e alle popolazioni. Esprimo massima solidarietà e vicinanza alla comunità devastate. Solleciterò immediatamente l’attenzione del Governo per dichiarare lo stato di emergenza e fare così quanto necessario per aiutare e sostenere al meglio le tante famiglie, gli amministratori locali e i territori colpiti gravemente da questa calamità“. E’ quanto dichiarato da Piero De Luca, vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati, in una nota.