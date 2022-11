MeteoWeb

Il maltempo nel Salernitano e, in particolare, nel Cilento continua a creare disagi. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti in via Vallone Alto – Licosa a Castellabate per sgomberare, cautelativamente, dieci abitazioni, di cui due occupate al momento dell’intervento.

I dieci edifici, viene spiegato dai caschi rossi, sono ubicati in un tratto di strada gravemente compromesso a causa di frane e smottamenti.