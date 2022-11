Maltempo, elicottero precipitato a Castelpagano di Apricena: 7 morti, due erano bambini | LIVE

MeteoWeb

Un elicottero A109 della compagnia aerea Alidaunia, con a bordo 5 passeggeri e due membri di equipaggio, è scomparso questa mattina nella zona di Apricena, nel Foggiano in Puglia. Il velivolo è in servizio nella tratta Foggia/Vieste/Isole Tremiti. In zona squadre a terra ed elicottero dei Vigili del fuoco di Pescara e dell’aviazione militare italiana.

Sull’elicottero viaggiavano alcuni turisti sloveni – tra cui due bambini – e un medico del 118. Il medico prestava servizio al 118 delle Isole Tremiti, da dove era decollato l’elicottero, e stava tornando a Foggia. L’elicottero è precipitato in un campo nella zona di Apricena. Il relitto è stato localizzato in una zona campestre di Apricena, e precisamente a Castelpagano, nel Gargano, in una delle zone più colpite dal maltempo di queste ore. Squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto i resti del veicolo via terra. I 7 a bordo sono tutti morti.

Alidaunia effettua un servizio di linea con elicottero con corse giornaliere tra Foggia – Isole Tremiti e viceversa. Il servizio ha come scopo principale quello di garantire il collegamento tra i residenti delle isole e la terraferma anche quando, a causa di condizioni meteo avverse, i traghetti non possono assicurare il rifornimento di viveri e farmaci.

Durante il periodo estivo, inoltre, l’elicottero diventa per i turisti un mezzo per raggiungere in breve tempo l’arcipelago. Il servizio è integrato dall’attività di elisoccorso, anche nell’arco notturno, a favore della popolazione residente sulle Isole.

In questo momento le condizioni meteorologiche nella zona sono proibitive, con forti piogge, temporali e venti impetuosi.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta seguendo con attenzione la vicenda. In particolare è in costante contatto con il presidente dell’Enac, Pierlugi Umberto Di Palma, ed è giò in fase di organizzazione un incontro – entro la fine della prossima settimana – per fare il punto della situazione sulla situazione generale dell’aviazione civile. Lo rendono note fonti vicine al ministro Salvini.