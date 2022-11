Maltempo Emilia Romagna, violente mareggiate dal Ferrarese al Riminese: riunione in Prefettura | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal Ciclone Denise ha generato violente mareggiate lungo tutta la costa emiliano-romagnola, dal Ferrarese al Riminese. Le mareggiate hanno determinato esondazioni, lungomari sommersi dall’acqua, strade e sottopassi allagati e il fenomeno della ingressione marina sempre più pressante.

Disagi dovuti a episodi di ingressione marina, si registrano nella zona di Ferrara, da Goro e Gorino a Lido di Pomposa, in quella di Ravenna, da Casalborsetti, a Marina di Ravenna, da Punta Marina a Lido Adriano e Lido di Savio, a Cervia. L’Amministrazione di Ravenna, fin dal mattino, ha attivato il Coc -Comitato operativo comunale – che ha disposto, secondo necessità, chiusure di strade e il posizionamento di sacchi di sabbia ove necessario.

A Rimini, a causa del forte vento il livello del porto canale è salito oltre gli argini e l’acqua ha invaso le banchine fino a lambire il vicino Parco XV Aprile A Cesenatico, spiega sul suo profilo Facebook, il sindaco Matteo Gozzoli. “Nella mattinata, a causa del forte vento, le onde sottocosta hanno raggiunto la quota di 1.40 metri sul livello del mare. Le Porte Vinciane sono chiuse dalla mezzanotte e in questo momento non registriamo particolari danni. Si registra invece ingressione di acqua marina nella zona di Valverde a causa della rottura delle difese costiere. La Protezione Civile insieme a Radio Soccorso sta monitorando la situazione, e sono in corso le operazioni di chiusura del lungomare“, ha spiegato.

Comune di Ravenna: “non recarsi nelle frazioni costiere”

Dalle 17 alla mezzanotte, nel Ravennate, si prevede che possano esserci ulteriori fenomeni di ingressione marina, per effetto del moto ondoso e delle maree. Lo ha fatto sapere con una nota l’amministrazione comunale, che ha comunicato che alcune strade del litorale potranno essere chiuse alla circolazione, consentendo il passaggio ai soli residenti. “Si raccomanda di non recarsi nelle frazioni costiere se non per motivi di necessità, come per esempio spostamenti casa-lavoro, di non accedere ai trattai di strada prospicienti il litorale, agli scantinati e ai box interrati“, si legge nella nota.

Summit in Prefettura

Riunione del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) in Prefettura a Ferrara, questo pomeriggio, convocata dal prefetto Rinaldo Argentieri d’intesa con l’assessore regionale alla Protezione Civile e Vicepresidente della Regione, Irene Priolo. L’incontro è stato dedicato ad una verifica delle criticità determinatesi lungo la costa a causa delle eccezionali mareggiate delle scorse ore. La situazione ha indotto la Regione, alla luce delle ultime elaborazioni meteo, a dichiarare l’allerta rossa nell’area.

Scopo dell’incontro coordinare gli interventi da porre in essere a tutela dell’incolumità delle persone. Gli abitati dove si sono verificate le maggiori criticità sono al momento tutti in sicurezza. Comunque tutte le forze disponibili, dei Comuni, dei Vigili del Fuoco, del volontariato, con il supporto di tecnici e mezzi della Regione e dei carabinieri, “continueranno a vigilare per scongiurare eventuali ulteriori situazioni di pericolo per le persone”.

Alla riunione hanno partecipato anche l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, i sindaci di Goro, Codigoro, Comacchio e Lagosanto, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Presidente della Provincia, l’Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi, i vertici delle Forze di polizia, il direttore del Consorzio di bonifica Pianura Ferrara ed il Centro di coordinamento del volontariato.

Le previsioni meteo

Le previsioni meteo, fa sapere la Prefettura, segnalano un relativo miglioramento nelle prossime ore e in nottata. Tuttavia il Ccs tornerà a riunirsi domattina mattina alle ore 9 per un aggiornamento della situazione e per coordinare eventuali ulteriori interventi.

