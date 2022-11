Maltempo, frana a Castrocucco di Maratea: la montagna si riversa sulla SS18 | FOTO

MeteoWeb

A causa della caduta di massi e detriti sulla carreggiata, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada SS18 “Tirrena Inferiore” all’altezza di Castrocucco di Maratea (Potenza). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Non si registrano feriti.

“Si informa che nella notte si è verificato un distacco di una consistente parte della montagna con il riversamento dei detriti a valle che hanno distrutto parte della strada della SS18 nel tratto di Castrocucco,” ha spiegato il sindaco di Maratea Daniele Stoppelli. “La situazione è gravissima, abbiamo informato il Presidente Bardi e l’assessore regionale Merra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti“.

