Maltempo, Friuli Venezia Giulia sott’acqua: picchi di oltre 180mm | DATI

Forti temporali hanno continuato ad abbattersi sul Friuli Venezia Giulia per tutta la mattinata, dopo gli allagamenti e i disagi della notte – anche per l’acqua alta – in diverse località. Forti piogge hanno interessato tutta la regione, ma le aree più colpite sono quelle orientali, vicino al confine con la Slovenia. Una linea temporalesca ha colpito anche Trieste nella tarda mattinata.

I dati pluviometrici più rilevanti indicano punte di oltre 180mm sulla regione: 183mm a Uccea, 126mm a Platischis, 124mm a Coritis, 116mm sul Gran Monte, 113mm a Musi, 108mm a Subit di Attimis, 107mm a Resia, 99mm a Cave del Predil, 98mm a Pavia di Udine, 93mm a Orzano, Resiutta, 91mm a Palmanova, Pulfero, 90mm a Casera Del Mestri, 89mm a Pradamano, Cerneglons, 87mm ad Alesso, 79mm a Zavattina, 66mm a Udine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: