La goccia fredda proveniente dalla Grecia è arrivata sul mar Jonio, dove sta provocando forti temporali che al momento si trovano appena a Sud/Est del Salento, come possiamo osservare dall’immagine in alto. In quest’articolo tutti gli aggiornamenti minuto per minuto su questo violento peggioramento che rischia di provocare un Ciclone Mediterraneo.