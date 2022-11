Maltempo, il governatore Acquaroli chiede “piano nazionale” per le Marche

MeteoWeb

“Serve un piano nazionale di mitigazione del rischio idrogeologico, perché una regione come le Marche da sola non ha le risorse sufficienti per salvaguardare tutte le criticità sull’intero territorio“. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea pubblica di Confindustria Ancona in vista di una nuova ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore sulla Regione.

Per il governatore, “occorre anche sburocratizzare gli iter degli interventi per fare in modo che gli investimenti possano concludersi in tempi compatibili con le urgenze rilevate, in un Paese che vede accadere sempre più frequentemente eventi distruttivi“. “I problemi da affrontare riguardano i tempi delle procedure – ha concluso Acquaroli -, che vanno cambiati e snelliti, oltre all’atteggiamento verso queste tematiche, che non può essere ideologico ma deve tendere a trovare le soluzioni, perché la tempestività può significare anche evitare danni alle persone e alle cose“.