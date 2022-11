Maltempo Lazio, tornado a Formia: devastata un’azienda | VIDEO

MeteoWeb

Come preannunciato, l’ondata di maltempo che sta investendo l’Italia non sta producendo solo forti piogge ma anche fenomeni estremi. Ne è un esempio il tornado che ha colpito Formia, in provincia di Latina, nel Lazio questa mattina.

Il vortice ha provocato danni nella zona. L’azienda StarLights, in zona Penitro, ha subito ingenti danni, con una parete esterna buttata completamente giù, come dimostrano le immagini del video in fondo all’articolo.

Per quanto riguarda le piogge, le più intense hanno colpito il Lazio meridionale, nel Cassinate, dove violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e disagi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: