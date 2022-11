Maltempo Lazio, nubifragi nel Frusinate: allagamenti | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo, che sta duramente colpendo il Nord-Est e che ha riportato la neve sulle Alpi, ha interessato anche il Lazio nelle scorse ore. Particolarmente colpita la zona del basso Frusinate, vicino al confine con la Campania, dove tra le 6 e le 8:30 circa si sono abbattuti violenti nubifragi, che hanno scaricato ingenti quantitativi di pioggia.

Gli accumuli pluviometrici più rilevanti nella zona indicano: 133mm sul Monte Trocchio, 112mm a Cervaro, 102mm a Cassino – località Folcara, 88mm a S. Angelo Theodice.

Le forti piogge hanno provocato allagamenti in alcune località, come a Cervaro e sulla Casilina sud, località Sordella (vedi video in fondo all’articolo).

Proprio a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della mancanza di energia elettrica, l’amministrazione comunale di Cervaro ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

