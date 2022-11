Maltempo, vento forza 8 a Malta: danni al porto franco di Birżebbuġa | FOTO

MeteoWeb

La stazione meteorologica di Tarscen (Malta), ha misurato raffiche superiori ai 70km/h nella giornata odierna: il maltempo ha colpito Malta con gravi danni al porto franco di Birżebbuġa, dove una serie di container sono caduti a causa delle forti raffiche di vento (vedi foto a corredo dell’articolo).

Anche nei prossimi giorni Malta affronterà il maltempo, in modo particolare Martedì 22 Novembre quando sull’isola si abbatterà la stessa violenta tempesta che colpirà l’Italia e a Malta determinerà venti impetuosi di libeccio (Sud/Ovest) con raffiche ad oltre 130km/h. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: