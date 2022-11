MeteoWeb

La neve ha imbiancato la montagna aretina, ed in particolare Casentino e Pratomagno. Il manto bianco si è depositato ieri, soprattutto nella zona del santuario della Verna.

Neve abbondante anche in Pratomagno dove la prima precipitazione nevosa si era registrata sabato scorso.

