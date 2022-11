MeteoWeb

Prima neve della stagione in Molise. Imbiancati i monti di Capracotta (Isernia) e di Campitello Matese, nel comune di San Massimo (Campobasso). La temperatura è scesa fino a zero gradi. L’ondata di maltempo che ha interessato anche la zona centrale e il basso Molise.

