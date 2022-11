Maltempo, Abruzzo e Molise sommerse di neve anche a bassa quota | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Mentre Ischia è in ginocchio a causa della devastante alluvione della notte, il maltempo che sta colpendo l’Italia a causa dell’azione di un altro ciclone – dopo quello di inizio settimana – sta portando la prima neve della stagione a quote medio-basse sull’Appennino. Bellissime le immagini che arrivano dall’Abruzzo e dal Molise, con i paesaggi resi fiabeschi dalla coltre bianca.

In Abruzzo, si registrano nevicate a Roccaraso e in diverse zone della provincia dell’Aquila. Gli impianti sciistici nei pressi di Roccaraso e Rivisindoli registrano un accumulo nevoso di 50cm. Tanta neve caduta anche a Capracotta, in provincia di Isernia.

A Campobasso oggi sono caduti 60mm di pioggia e la temperatura è di +4°C (a 690 metri di altitudine): la neve sta infatti cadendo copiosa a partire dai 1.100/1.200 metri di altitudine.

