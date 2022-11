Maltempo: allagamenti e frane in Calabria, la neve imbianca Pollino e Sila

MeteoWeb

La neve ha imbiancato questa mattina Pollino e Sila, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria ed in particolar modo il Cosentino, soprattutto sulla fascia tirrenica. Forte vento e piogge intense hanno causato allagamenti e frane, alberi caduti e qualche tetto divelto. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in particolare tra Praia a Mare, Tortora e San Nicola Arcella. Violente mareggiate si sono abbattute tra Paola e Fuscaldo. Anche a Cosenza si sono registrati danni a causa del maltempo, con strade allagate e qualche albero caduto.

