Maltempo, la coda del Ciclone Denise al Sud: in Calabria, Sicilia e a Malta nubifragi fino a domani

Non si è ancora conclusa l’ondata di maltempo provocata dal passaggio del ciclone Denise sull’Italia: i fenomeni estremi stanno continuando a colpire il Sud Italia anche oggi, in Campania ci sono stati due morti e nell’alto Adriatico l’acqua alta sta interessando Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma Venezia è sempre all’asciutto grazie al MoSE. I fenomeni di maltempo più significativi, però, stanno colpendo l’estremo Sud e in modo particolare Calabria e Sicilia.

La Calabria è flagellata dalle mareggiate che dalla scorsa notte interessano tutta la fascia tirrenica della Regione in modo localmente intenso. Il mare è arrivato in strada in molte località turistiche, come Tropea e Scilla. Situazione analoga anche in Sicilia, con il litorale flagellato dal mare ingrossato, soprattutto nel messinese: gravi danni a Capo d’Orlando e Spinesante (Barcellona Pozzo di Gotto), dove il mare ha danneggiato la strada. Proprio nella fascia tirrenica di Calabria e Sicilia le precipitazioni proseguiranno abbondanti anche nelle prossime ore, intense nell’area Nebroidea e in Aspromonte. Attenzione anche al Canale di Sicilia, dove avremo piogge e temporali che interesseranno anche Malta:

Anche le temperature sono diminuite considerevolmente: a Reggio Calabria la minima è crollata fino a +10°C, in Sila la neve è scesa fino ai 1.300 metri di quota. La situazione termica non cambierà nelle prossim eore. Questo sì, è l’autunno vero, dopo quasi due mesi di caldo anomalo tra ottobre e la prima metà di Novembre. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: