Maltempo, strade come fiumi all’Isola d’Elba: auto trascinate dall’acqua, salvate persone bloccate | VIDEO

Piogge intense e strade invase da acqua e fango: il maltempo ha provocato danni e disagi questa mattina all’Isola d’Elba, in particolare a Rio Marina. In particolare nella zona della Valle di Riale molte auto sono state trascinate dall’acqua, esondata dai canali, e portate verso il mare.

Allagamenti segnalati anche a Portoferraio (dove sono caduti 31 mm di pioggia in meno di un’ora) e a Porto Azzurro: i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare alcune persone bloccate nelle case e nei seminterrati.

Per il monitoraggio della situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale:

Maltempo all'Isola d'Elba, le immagini da Rio Marina