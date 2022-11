Maltempo, ancora piogge in Calabria e Sicilia: freddo e prima neve | LIVE

MeteoWeb

Continua a piovere stamani all’estremo Sud Italia e nello specifico nella Calabria meridionale e nella Sicilia settentrionale, tra le province di Palermo, Messina e Reggio Calabria. Le precipitazioni più intense stanno interessando il reggino, in Aspromonte e nella Costa Viola ma anche nell’area dello Stretto: dopo i nubifragi di ieri, oggi i parziali pluviometrici più significativi sono di 38mm a Sinopoli, 36mm a Gambarie d’Aspromonte, 26mm a Scilla, 25mm a Bagnara, 11mm a Reggio Calabria. Le temperature sono diminuite al punto che sulle vette dell’Aspromonte, oltre i 1.800 metri di altitudine, sta cadendo la prima neve della stagione.

Ma piove anche in Sicilia, nel palermitano e soprattutto nel messinese. Dalla mezzanotte sono caduti altri 23mm di pioggia a Monreale, 22mm a Torre Faro, 21mm a Messina, 20mm a Floresta, 19mm a Capo d’Orlando e Caronia, 17mm a Naso, 11mm a Palermo e Partinico, accumuli pluviometrici che vanno ad aggiungersi a quelli più abbondanti di ieri (con picchi di oltre 110mm nel messinese tirrenico per i nubifragi della serata). Diffusi i disagi provocati dal maltempo sull’isola.

Le temperature minime sono scese su valori molto bassi in tutto il territorio calabrese e siciliano, toccando i punti più bassi da metà aprile: era da 7 mesi che al Sud non faceva così freddo. La colonnina di mercurio, infatti, è piombata a +14°C a Trapani, +12°C a Palermo, Messina e Reggio Calabria, +11°C a Catania, Catanzaro, Crotone, Sciacca e Licata, +10°C a Siracusa, Agrigento, Modica e Castrovillari, +9°C a Cosenza e Vibo Valentia, +8°C a Caltanissetta, +7°C a Serra San Bruno, +6°C a Ragusa.

Nel resto d’Italia, invece, il tempo è ancora bello. Anche in Puglia è tornato a splendere il sole dopo i fenomeni meteo estremi di ieri, e cresce l’allerta meteo per il violento ciclone in arrivo tra stasera e domani, che secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli avrà una traiettoria più meridionale e quindi colpirà in modo più estremo il Centro/Sud rispetto al Nord. Ma di questo parleremo a breve nei prossimi aggiornamenti del MeteoNotiziario di MeteoWeb. Intanto per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: