Maltempo, piogge intense anche nelle Marche

L’ondata di maltempo che ha colpito il Centro-Sud ha interessato anche le Marche. Piogge molto intense e fulmini hanno interessato in particolare le zone dell’Anconetano colpite dalla terribile alluvione che lo scorso 15 settembre ha provocato devastazione, 12 morti accertati e una persona ancora dispersa.

Dalla serata, piove copiosamente in particolare ad Ancona e nel Senigalliese. I dati pluviometrici più rilevanti finora indicano 44mm a Montecavallo, 41mm a Sassoferrato, Gelagna Alta, 36mm a Gualdo, 34mm a Serravalle di Chienti, 33mm a Colleponi. Le piogge interessano anche il Maceratese e il Fermano mentre per quanto le zone di Ascoli e Pesaro Urbino sembrano per ora rimaste fuori dall’ondata di maltempo.

Al momento non ci sono situazioni di emergenza: non risultano richieste di soccorso o disagi particolari segnalati ai Vigili del Fuoco, che proseguono i sopralluoghi per i danni dello sciame sismico in corso dal 9 novembre davanti alla costa marchigiana.

