Maltempo, Sardegna flagellata dal Ciclone Denise: esonda il fiume Temo, tetti divelti e alberi caduti nell’Oristanese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Piogge intense e forti raffiche di vento portate dal Ciclone Denise stanno investendo dalla serata di ieri la provincia di Oristano. Zeddiani nella notte ha registrato danni, nella zona di Santa Vittoria. Un’azienda agricola è stata danneggiata gravemente, dopo che il tetto di alcuni edifici è stato divelto. Diversi gli alberi caduti, con conseguenti danni, nella borgata marina di Torre Grande. Alberi e pali caduti anche nell’agro di Arborea dove è stata temporaneamente chiusa la strada provinciale per Oristano e dove sono state danneggiate alcune linee telefoniche. Danni e disagi per il forte vento e le precipitazioni anche nei Comuni della Planargia: a Tresnurgahes, nella borgata marina di Porto Alabe, a Tinnura, dove si è verificata una frana, a Cuglierin e a Sennariolo. Altri interventi dei vigili del fuoco sono stati effettuati a Simaxis, Siamaggiore, Cabras, Zerfaliu, Terralba e Ula Tirso.

Sei persone – tre coppie di anziani con difficoltà motorie – sono state evacuate nella notte a Bosa, nell’Oristanese, dove il fiume Temo è esondato a causa delle forti piogge. L’onda di esondazione proveniente dalla Diga Santu Crispu, a monte di Bosa, attorno alle 6, ha cominciato ad attraversare l’abitato. Molte imbarcazioni ormeggiate sono state trascinate verso il mare. Il pontile galleggiante lato concerie ha subito danni.

A Bosa si registra anche il danneggiamento del pontile galleggiante lato concerie. Dalla Diga di Monte Crispu, a monte dell’abitato, vengono rilasciati sino a 600 metri cubi d’acqua al secondo.

Piogge incessanti anche nel Cagliaritano e nel Sulcis: a Iglesias alberi e cartelli stradali sono finiti sulle auto, ma al momento non si registrano feriti. Interventi dei vigili del fuoco anche a Carbonia e San Vito.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: