Maltempo Sardegna: rientrano la piena del fiume Temo e l’allarme a Bosa

È passato il peggio della tempesta sulla Sardegna, sferzata dai potenti venti e dalle piogge torrenziali del Ciclone Denise. A Bosa è rientrata la piena del fiume Temo. “Il fiume è ora a regime regolare. Le sei persone evacuate stamane sono già tornate a casa e stanno bene“, ha spiegato il Vicesindaco Federico Ledda, che ha la delega alla Protezione Civile.

Nel centro della Planargia si continua a lavorare per liberare qualche scantinato o abitazione ancora allagati. “Le squadre della Protezione Civile sono tuttora impegnate”, ha proseguito il Vicesindaco, “e sono in corso interventi su qualche allagamento e per alberi sradicati nelle scorse ore dal forte vento”.

Le strade chiuse temporaneamente al traffico veicolare sono state tutte riaperte, a eccezione della litoranea Bosa Marina-Turas. A scopo precauzionale resta in vigore l’ordinanza firmata dal Vicesindaco Ledda che invita la popolazione a non dormire nei piani seminterrati e a evitare di soggiornarvi. Tra le indicazioni anche quella di ridurre gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Bosa era finita sott’acqua già nella tarda serata di ieri e nella notte la diga di Monte Crispu era arrivata a scaricare fino a 300 metri cubi al secondo. Tra i danni causati dal maltempo c’è anche il danneggiamento del pontile galleggiante sul lato delle vecchie concerie. Già stamane la situazione era in netto miglioramento. E domani ripartirà anche l’attività delle scuole, chiuse oggi a causa dell’emergenza.