Maltempo Sicilia: scuole chiuse anche domani in diversi comuni | ELENCO

Domani, Martedì 29 Novembre 2022, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni della Sicilia orientale a causa dei danni provocati dal maltempo e anche in virtù di una nuova ondata di forti temporali in arrivo.

I sindaci della provincia di Siracusa e Ragusa hanno disposto la chiusura di tutte le scuole nella giornata di domani.