Maltempo, Sud sott’acqua nell’ultimo sabato di novembre: 240mm a Capri, tutti i dati pluviometrici

Una giornata storica per la climatologia del Sud Italia: Sabato 26 Novembre si sta per concludere con accumuli pluviometrici eccezionali, non solo per la loro abbondanza ma anche per la straordinaria estensione su tutto il territorio meridionale. Dallo Spazio – come possiamo vedere dalle immagini satellitari NASA a corredo dell’articolo – non si è vista la terraferma per tutto il giorno; d’altronde dalla terraferma non s’è mai visto il cielo. Un tappeto di nubi cariche di pioggia ha stazionato per tutto il giorno sulle Regioni del Sud Italia scaricando pioggia abbondante praticamente ovunque. E’ impossibile trovare una località che è rimasta completamente a secco tra Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Vediamo, di seguito, il riepilogo con tutti i dati pluviometrici parziali (aggiornati alle ore 23:00) della giornata, Regione per Regione.

Le piogge di sabato 26 novembre in Abruzzo

48mm a Villetta Barrea

a Villetta Barrea 31mm a Fara San Martino

a Fara San Martino 22mm a Scerni

a Scerni 11mm a Pescara

a Pescara 9mm a Montesilvano

a Montesilvano 7mm a Silvi e San Demetrio ne’ Vestini

a Silvi e San Demetrio ne’ Vestini 6mm a Controguerra e Tortoreto

5mm a Chieti

Le piogge di sabato 26 novembre nel Lazio

42mm a Cassino

a Cassino 33mm a Pontecorvo e Formia

a Pontecorvo e Formia 28mm a Fondi e Guarcino

a Fondi e Guarcino 20mm a Ponza

a Ponza 14mm a Priverno

a Priverno 12mm a Frosinone

Le piogge di sabato 26 novembre in Molise

92mm a Bojano

a Bojano 78mm a Baranello

a Baranello 74mm a Vinchiaturo

a Vinchiaturo 68mm a San Pietro Avellana

a San Pietro Avellana 63mm a Frosolone e Santa Maria del Molise

a Frosolone e Santa Maria del Molise 61mm a Campobasso

a Campobasso 60mm a Ripalimosani

a Ripalimosani 56mm a Agnone

a Agnone 45mm a Castel San Vincenzo

a Castel San Vincenzo 44mm a Isernia e Riccia

a Isernia e Riccia 40mm a Monteroduni e Ururi

a Monteroduni e Ururi 39mm a Trivento

a Trivento 35mm a Termoli

a Termoli 29mm a Campodipietra

Le piogge di sabato 26 novembre in Campania:

241mm a Casamicciola Terme (Ischia)

a Casamicciola Terme (Ischia) 236mm ad Anacapri

ad Anacapri 205mm a Capri

a Capri 157mm a Bacoli

a Bacoli 135mm a Monte Epomeo (Ischia)

a Monte Epomeo (Ischia) 133mm a Forio (Ischia)

a Forio (Ischia) 131mm a Mignano Montelungo

a Mignano Montelungo 123mm a Napoli Porto Molosiglio

a Napoli Porto Molosiglio 119mm a Ischia

a Ischia 118mm a Bosco di Capodimonte

a Bosco di Capodimonte 117mm a Napoli V. Carducci

a Napoli V. Carducci 116mm a Marano

a Marano 110mm a Napoli Montedonzelli

a Napoli Montedonzelli 109mm a Napoli San Domenico

a Napoli San Domenico 108mm a Piano Liguori (Ischia)

a Piano Liguori (Ischia) 104mm a Sant’Antonio Abate

a Sant’Antonio Abate 101mm ad Ottaviano

ad Ottaviano 98mm a Corbara

a Corbara 96mm a Procida

a Procida 95mm a Castellammare di Stabia

a Castellammare di Stabia 94mm a Sorrento

a Sorrento 92mm a Massa Lubrense

a Massa Lubrense 91mm a Pannarano

a Pannarano 89mm a Napoli Fuorigrotta e Angri

a Napoli Fuorigrotta e Angri 85mm a Nocera Inferiore

a Nocera Inferiore 84mm ad Agerola

ad Agerola 83mm a Calvizzano

a Calvizzano 82mm a Frattamaggiore e Ospedaletto d’Alpinolo

a Frattamaggiore e Ospedaletto d’Alpinolo 80mm ad Amalfi

ad Amalfi 78mm a Marcianise

a Marcianise 77mm a Summonte

a Summonte 76mm a Vietri sul Mare

a Vietri sul Mare 74mm a Pozzuoli

a Pozzuoli 73mm a Monteforte Irpino, Pietramelara e Cava de’Tirreni

a Monteforte Irpino, Pietramelara e Cava de’Tirreni 72mm a Montesarchio

a Montesarchio 68mm a Vico Equense

a Vico Equense 67mm a Solofra e Carinola

a Solofra e Carinola 66mm a Mercogliano

a Mercogliano 65mm a Salerno e Torre del Greco

a Salerno e Torre del Greco 64mm a Laceno

a Laceno 63mm a Pignataro Maggiore

a Pignataro Maggiore 60mm a Bagnoli Irpino

a Bagnoli Irpino 58mm a Campoli del Monte Taburno

a Campoli del Monte Taburno 56mm a Roccamonfina

a Roccamonfina 54mm a Latina

a Latina 48mm a Benevento, Pagani e Boscotrecase

a Benevento, Pagani e Boscotrecase 47mm a Portici e Caiazzo

a Portici e Caiazzo 46mm a Nola

a Nola 42mm ad Aversa

Le piogge di sabato 26 novembre in Puglia

30mm a Castelluccio Valmaggiore

a Castelluccio Valmaggiore 26mm a Cerignola

a Cerignola 23mm a Bitonto

a Bitonto 22mm a Lucera

a Lucera 21mm a Cassano delle Murge e Sannicandro di Bari

a Cassano delle Murge e Sannicandro di Bari 20mm ad Altamura

ad Altamura 19mm a Bari

a Bari 17mm a Terlizzi, Valenzano, San Ferdinando di Puglia e Spinazzola

a Terlizzi, Valenzano, San Ferdinando di Puglia e Spinazzola 16mm a Foggia

a Foggia 14mm a Casamassima

a Casamassima 13mm a Monte Sant’Angelo e Castellana Grotte

a Monte Sant’Angelo e Castellana Grotte 12mm a Rutigliano

a Rutigliano 11mm a Taranto, San Giovanni Rotondo e Bisceglie

a Taranto, San Giovanni Rotondo e Bisceglie 10mm a Barletta e Acquaviva delle Fonti

a Barletta e Acquaviva delle Fonti 9mm a Noci e Locorotondo

a Noci e Locorotondo 8mm a Martina Franca, Fasano, Cisternino e Putignano

Le piogge di sabato 26 novembre in Basilicata

48mm a Marconia

a Marconia 45mm a Pisticci

a Pisticci 42mm a Miglionico

a Miglionico 29mm a Grassano

a Grassano 24mm a Matera

a Matera 15mm a Pignola

a Pignola 13mm a Pietragalla e Castronuovo di Sant’Andrea

a Pietragalla e Castronuovo di Sant’Andrea 9mm a San Severino Lucano

Le piogge di sabato 26 novembre in Calabria

94mm a San Nicola dell’Alto

a San Nicola dell’Alto 93mm a Crucoli

a Crucoli 91mm a Cirò Marina

a Cirò Marina 88mm a Mesoraca

a Mesoraca 84mm a Chiaravalle Centrale

a Chiaravalle Centrale 76mm a Petronà e Cirò

a Petronà e Cirò 72mm a Pagliarelle

a Pagliarelle 71mm a Petilia Policastro

a Petilia Policastro 68mm allo Zomaro

allo Zomaro 65mm a San Mauro Marchesato, Santa Caterina dello Ionio e Cropani

a San Mauro Marchesato, Santa Caterina dello Ionio e Cropani 61mm a Platì

a Platì 60mm a Isola di Capo Rizzuto

a Isola di Capo Rizzuto 55mm a Corigliano Calabro e Oriolo

a Corigliano Calabro e Oriolo 52mm a Cutro e Papanice

a Cutro e Papanice 51mm a Fabrizia, Pentone, Palermiti e Sant’Agata del Bianco

a Fabrizia, Pentone, Palermiti e Sant’Agata del Bianco 50mm a Cerenzia e Savelli

a Cerenzia e Savelli 49mm a Cortale e Cariati Marina

a Cortale e Cariati Marina 47mm a San Luca, Botricello e Simeri Crichi

a San Luca, Botricello e Simeri Crichi 41mm ad Albidona

ad Albidona 39mm a Monterosso Calabro

a Monterosso Calabro 37mm a Crotone

a Crotone 36mm a Soverato

a Soverato 35mm a Catanzaro e Tiriolo

a Catanzaro e Tiriolo 34mm ad Antonimina

ad Antonimina 32mm a Gimigliano e Soveria Simeri

a Gimigliano e Soveria Simeri 31mm ad Ardore

ad Ardore 30mm a Bovalino, Lungro, Mongiana e Santa Cristina d’Aspromonte

a Bovalino, Lungro, Mongiana e Santa Cristina d’Aspromonte 29mm a Roseto Capo Spulico

a Roseto Capo Spulico 27mm a Bova Marina

a Bova Marina 26mm a Molochio e Cerchiara di Calabria

a Molochio e Cerchiara di Calabria 25mm a Gambarie d’Aspromonte e Domanico

a Gambarie d’Aspromonte e Domanico 24mm a Serra San Bruno

a Serra San Bruno 23mm a Roccella Jonica

a Roccella Jonica 22mm a Gioiosa Jonica

a Gioiosa Jonica 20mm a San Nicola da Crissa

a San Nicola da Crissa 17mm a Cosenza, Spezzano Albanese, Lamezia Terme, Polistena e Locri

a Cosenza, Spezzano Albanese, Lamezia Terme, Polistena e Locri 16mm a Reggio Calabria

a Reggio Calabria 14mm a Castrovillari

a Castrovillari 11mm a Paola

a Paola 10mm a Palmi e Scilla

Le piogge di sabato 26 novembre in Sicilia

55mm a Gela e Termimi Imerese

a Gela e Termimi Imerese 54mm a Scicli

a Scicli 49mm a Ispica e Piazza Armerina

a Ispica e Piazza Armerina 43mm a Partanna

a Partanna 41mm a Modica e Acireale

a Modica e Acireale 40mm a Siracusa e Ragusa

a Siracusa e Ragusa 39mm a Riesi

a Riesi 38mm a Catania, Mascalucia, Noto e Ramacca

a Catania, Mascalucia, Noto e Ramacca 36mm a Bivona

a Bivona 35mm a Nicolosi

a Nicolosi 34mm a Trapani Fulgatore

a Trapani Fulgatore 33mm a Giarre, Aidone e Caltabellotta

a Giarre, Aidone e Caltabellotta 31mm a Butera

a Butera 29mm a Catania Fontanarossa

a Catania Fontanarossa 26mm a Riposto, Pedara e Sciacca

a Riposto, Pedara e Sciacca 25mm a Linguaglossa

a Linguaglossa 24mm a Catania Sigonella ed Erice

a Catania Sigonella ed Erice 23mm a Trapani Fontanasalsa

a Trapani Fontanasalsa 22mm a Marsala

a Marsala 21mm a Castellammare del Golfo e Carini

a Castellammare del Golfo e Carini 19mm a Bagheria

a Bagheria 17mm ad Agrigento e Licata

ad Agrigento e Licata 16mm a Castelvetrano

a Castelvetrano 15mm a Pantelleria

a Pantelleria 15mm a Trapani e Capaci

a Trapani e Capaci 14mm a Messina, Monreale e Partinico

a Messina, Monreale e Partinico 13mm a Palermo Punta Raisi

a Palermo Punta Raisi 12mm a Misilmeri

Le piogge di sabato 26 novembre a Malta