Maltempo, il ciclone in diretta: inizia la fase clou in Calabria e Sicilia

Domani allerta arancione anche in Calabria, nel reggino, e in Campania, nel napoletano e nel casertano.

Maltempo, piogge torrenziali in Calabria e Sicilia: la situazione

Piogge torrenziali stanno colpendo le zone joniche di Calabria e Sicilia e in modo particolare la Calabria jonica centro-settentrionale, tra crotonese, catanzarese e cosentino, e la Sicilia sud/orientale. Le precipitazioni si stanno intensificando con l’avvicinarsi del ciclone alla Sicilia, e sta iniziando la fase “clou” del maltempo all’estremo Sud dove ci attendiamo un sabato sera e una notte di fenomeni meteo estremi.

Fino al momento in Calabria sono caduti 78mm di pioggia a San Nicola dell’Alto, 62mm a Cirò Marina, 58mm a San Mauro Marchesato, 57mm a Roccabernarda, 50mm a Cropani e Petronà, 46mm a Papanice, 44mm a Crucoli, Cutro e Isola di Capo Rizzuto, 29mm a Crotone.

In Sicilia invece spiccano i 56mm caduti a Donnalucata, 53mm a Scicli, 47mm a Ispica, 40mm a Modica, 36mm a Pachino, 35mm a Noto. Allagamenti segnalati a Pozzallo. Forti piogge e temporali stanno colpendo anche Malta.

Il maltempo si intensificherà bruscamente nelle prossime ore. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale:

Allerta Meteo, la traiettoria del ciclone al Sud Italia tra oggi e domani