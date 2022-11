Il maltempo insiste al Sud, rischio nubifragi

Piogge intense nella notte tra Calabria e Sicilia

Piogge intense si sono registrate nella notte al Sud Italia, tra Calabria e Sicilia. Al momento, dalla mezzanotte, si segnalano punte di 61 mm a Petronà, nel Catanzarese, e 54 mm a Vizzini, nel Catanese.

Registrati 44 mm a Roccaforte del Greco, 43 mm a Corigliano Calabro e a Gambarie (Santo Stefano in Aspromonte), 41 mm a Longobucco, 40 mm a Catanzaro città.

