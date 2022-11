Mai così tanta neve a Novembre nell’emisfero Nord dal 1967: meteo da brividi per dicembre

MeteoWeb

Mai a Novembre c’è stata così tanta neve nell’Emisfero Nord come quest’anno: lo rivelano tutti i dati satellitari e le stime sulla copertura nevosa e l’estensione dei territori ricoperti dalla neve forniti da tutti i più autorevoli centri di rilevamento internazionale.

Secondo il NOAA/Rutgers Global Snow Lab, infatti, oggi la neve copre circa 41 milioni di chilometri quadrati nell’emisfero settentrionale, come evidenziano le immagini a corredo dell’articolo. In base al grafico successivo, possiamo vedere come si tratta del record assoluto da quando esistono i rilevamenti, e cioè dal 1967. Siamo, infatti, ben oltre la norma del periodo come si può osservare seguendo il tracciato della linea viola, quella di quest’anno:

La neve sta occupando praticamente tutto il territorio di Russia, Canada, Alaska e buona parte di Scandinavia ed Europa orientale, circostanza confermata anche dai dati dell’Istituto Meteorologico Finlandese:

L’estensione della neve al suolo a fine Novembre è uno degli indicatori più importanti per le previsioni meteo dell’inverno. In base all’effetto albedo e del feedback sull’emissività, il livello di innevamento ad inizio stagione può risultare determinante per l’inverno vero e proprio, ormai in procinto di iniziare: è il parametro climatico più importante preso in considerazione da meteorologi e climatologi che ogni anno studiano lo sviluppo delle previsioni meteo stagionali.

Proprio in questa situazione, i modelli iniziano a delineare per i prossimi giorni dapprima un’enorme Anticiclone Russo-Siberiano con valori eccezionali di 1070hPa, poi anche una grande anomalia positiva dei geopotenziali tra Russia e Scandinavia:

Mentre sull’Appennino si stanno verificando forti nevicate che proseguono nella notte in modo molto intenso tra Abruzzo e Molise, lo scenario meteorologico che si prospetta per dicembre inizia davvero a mettere i brividi…