Maltempo, volo Parigi-Malta dirottato a Bari

Il volo Vueling VY 8612 partito alle 06:59 di questa mattina da Parigi e diretto a Malta dove sarebbe dovuto atterrare alle 09:40, è stato dirottato a Bari a causa del maltempo. L’aereo è atterrato a Bari alle 10:40, con pesanti ripercussioni per i passeggeri che per raggiungere l’isola dei Cavalieri saranno adesso costretti a prendere un altro volo.

A Malta sono in atto forti piogge da stamani: sono caduti 32mm a Msida, 22mm a Valletta, 20mm a Dingli, 16mm a Benghajsa, 15mm a Luqa, 14mm a Selmun, 12mm a Zewkija, 10mm a Xaghra.

Il maltempo stamani ha paralizzato il traffico aereo in Sicilia con molti voli dirottati o atterrati in enorme ritardo a Catania. E altri disagi si attendono per le prossime ore, quando il maltempo si intensificherà ulteriormente.

