Maltempo, violenta linea temporalesca tra Malta e Sicilia: caos per gli aerei che non riescono ad atterrare | LIVE

Il maltempo provocato dal nuovo ciclone che sta attraversando il Sud Italia è arrivato nella notte anche in Sicilia da ovest, per spostarsi adesso nel sud/est dell’isola, sul Canale di Sicilia, dove una lunga squall-line temporalesca sta colpendo Malta, Ragusa e Siracusa. I temporali stanno provocando piogge torrenziali su tutta la fascia orientale siciliana, dove fa anche particolarmente freddo, seppur non esagerato: sotto il diluvio abbiamo +14°C a Messina, +13°C a Catania, Siracusa e Noto, +12°C a Modica e Augusta, +11°C ad Acireale, Giarre e Lentini, +10°C a Ragusa. Sono temperature perfettamente in linea con le medie del periodo: sull’Etna abbiamo +2°C al Rifugio Sapienza (1.920 metri), quindi la neve cade soltanto oltre i 2.100 metri circa, in ogni caso copiosa.

Gli accumuli pluviometrici non sono ancora copiosi: spiccano i 28mm di pioggia caduti a Caltagirone, seguita da Gela a 27mm, Donnalucata a 26mm, Santa Croce Camerina a 23mm, Modica a 17mm, ma le precipitazioni si intensificheranno in modo particolarmente intenso nel pomeriggio-sera.

Situazione difficile per il traffico aereo all’Aeroporto di Catania, circondato dai temporali. Cinque voli provenienti da Venezia, Torino, Napoli, Milano e Francoforte non sono riusciti ad atterrare regolarmente questa mattina.

C’è molto traffico sullo Stretto di Messina (dove al momento piove ma senza temporali) dove gli aerei in arrivo a Catania attendono l’ok per l’atterraggio. La situazione, però, nelle prossime ore peggiorerà bruscamente anche qui.

