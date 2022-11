Maltempo verso Sud: tornado a Paestum, nubifragi su Roma e Napoli

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo l’Italia continua a spostarsi verso Sud, colpendo in modo particolarmente intenso le Regioni tirreniche. Dopo i nubifragi della notte tra Grosseto e Viterbo, i temporali più intensi si sono spostati nella notte su Roma, sul basso Lazio e sulla Campania. Nel Lazio spiccano i 73mm di pioggia caduti a Morlupo, 56mm a Monterotondo, 50mm a Nepi, 49mm a Lariano. A Roma centro ha piovuto in modo copioso con accumuli che oscillano tra 15 e 35mm in base alle varie zone della Capitale. Notevoli i 31mm di Frosinone e anche i 36mm di Terracina e i 34mm di San Felice Circeo.

In Campania sono caduti 45mm a Napoli Camaldoli, 41mm a Bosco di Capodimonte, 34mm a Portici, 32mm a Napoli centro, ma la Campania dovrà aspettare le prossime ore per i fenomeni più estremi: verrà letteralmente bersagliata da piogge e temporali nel corso del pomeriggio-sera, con possibili accumuli di oltre 150mm e quindi pesanti alluvioni. Domani, Giovedì 17 Novembre, i fenomeni più estremi si sposteranno sulla Calabria. Intanto stamani un tornado ha colpito la costa a Paestum, nel salernitano.

