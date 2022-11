Maltempo, piogge torrenziali tra Grosseto e Viterbo nella notte

MeteoWeb

E’ una notte di forte maltempo tra bassa Toscana ed alto Lazio: intensi nubifragi stanno colpendo le province di Grosseto e Viterbo, dove si stanno verificando anche intensi temporali. Nelle ultime ore sono caduti 102mm di pioggia a Semproniano, 99mm a Manciano, 98mm a Pitigliano, 89mm a Scansano, 81mm a Valentano, 80mm a Sorano, 75mm a San Lorenzo Nuovo, 57mm a Gradoli, 54mm a Civitavecchia.

I Vigili del Fuoco sono impegnati per segnalazioni di allagamenti in varie località, anche se al momento non si registrano criticità particolarmente gravi. Ma il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore con piogge torrenziali su tutto il Centro Italia nella giornata di Mercoledì 16.