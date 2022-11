Maltempo, altro tornado nel Lazio: un ferito e tanti danni a Spigno Saturnia | VIDEO

MeteoWeb

Giornata di forte maltempo nel Lazio. Oltre ai nubifragi che hanno provocato allagamenti e disagi nel Frusinate, si registrano due tornado in provincia di Latina. Il primo, originatosi come tromba marina, ha toccato terra a Formia (vedi video in fondo all’articolo).

Un altro tornado ha colpito Spigno Saturnia. Al momento risulta una persona ferita che si trovava a bordo di un’auto ribaltata dal vento e tanti danni tra alcune aziende. Tra le aziende danneggiate, c’è la StarLights, in zona Penitro, che ha subito ingenti danni: una parete esterna è stata buttata completamente giù dal vento, lasciando esposto l’interno della struttura.

