Maltempo Toscana: Vigili del Fuoco in soccorso di un uomo bloccato nel torrente con l’auto

I Vigili del fuoco del comando di Siena, con il personale del distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti alle ore 8:50 di questa mattina nel comune di Piancastagnaio per soccorrere un uomo rimasto bloccato con il proprio fuoristrada mentre attraversava il torrente Senna in corrispondenza di guado. Richiesto anche l’intervento dell’elicottero del reparto volo di Arezzo, che a causa del maltempo non ho potuto operare.

L’uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco giunti con la squadra di terra e affidato al personale sanitario per i controlli di rito: impaurito ma in buone condizioni sanitarie.

