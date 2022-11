Maltempo: in Veneto ingenti danni sul litorale, arenile sommerso a Bibione

MeteoWeb

Le mareggiate di ieri e della notte, accompagnate da vento forte, hanno causato ingenti danni sul litorale del Veneto. Gli effetti sono in corso di valutazione da parte dei tecnici del Genio Civile di Venezia e di Rovigo che stanno svolgendo i sopralluoghi.

A Sottomarina la mareggiata ha interessato tutto l’arenile ed eroso il sistema dunoso in prossimità di foce Brenta posto a protezione dei campeggi.

A Bibione l’arenile è stato completamente sommerso: la mareggiata ha raggiunto il muro paronde in prossimità di piazzale Zenith e ha sormontato la duna interessando le aree retrostanti (piste ciclabile, aree verdi) e alcune vie di accesso all’arenile.

A Caorle, spiaggia di ponente, l’arenile è stato completamente sommerso con danni alle strutture, anche alla scogliera di protezione del centro storico con spostamento di massi. Medesima situazione anche a Porto Santa Margherita ed Eraclea.

Anche a Jesolo la mareggiata ha danneggiato l’intero arenile.

