Maltempo, in Veneto spolverata di neve | FOTO

Oggi sopra i 1.000-1.200 metri la neve ha imbiancato gran parte del Veneto. Fenomeni più intensi nella Val Zoldana e in alcune parti delle Prealpi vicentine dove sono caduti 10 cm. Da 6 a 8 cm sono stati segnalati ad Alleghe e Falcade. Circa 7 cm sul Monte Piana, al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo e del lago di Misurina. In pianura si registra pioggia intensa, con rallentamenti al traffico, mentre lungo le coste il vento ha provocato forti mareggiate con danni alle spiagge. Al momento non si segnalano danni a persone.

Secondo Arpa Veneto, il tempo è in prevalenza perturbato con precipitazioni estese, a tratti forti, con quantitativi di precipitazioni in genere consistenti e in alcuni casi abbondanti sulle zone centro-orientali. Il rinforzo dei venti è definito “marcato”, inizialmente di Scirocco, poi da Nord o Nord/Est, a tratti anche forti sia su pianura e costa che sui rilievi, con possibili raffiche anche molto forti.

