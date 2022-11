Maltempo, vento e mare mosso in Sicilia: Eolie isolate, ancora fango a Stromboli

MeteoWeb

Eolie isolate nella prima domenica di novembre. Il vento durante la notte ha toccato punte di 40 km/h, impedendo il regolari collegamenti marittimi. Sono isolate da ieri Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Salina e il borgo di Ginostra. Una nave ed un aliscafo hanno collegato Lipari e Vulcano con Milazzo.

Ancora fango a Stromboli

Le intense piogge delle scorse ore hanno trascinato altro fango e detriti sulle strade di Stromboli, complicando le operazioni di pulizia in corso da ieri.

