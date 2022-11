Maltempo: violenta grandinata alle Isole Eolie, strade come fiumi a Stromboli | VIDEO

MeteoWeb

Violenta ondata di maltempo questa mattina alle Isole Eolie. Una grandinata, durata pochi minuti, ha colpito l’arcipelago, causando gravi danni alle colture. I chicchi di ghiaccio sono stati accompagnati da un nubifragio che ha trasformato le strade in fiumi, bloccando la circolazione e trasportando pietre e detriti che hanno invaso la sede stradale.

Segnalati allagamenti, soprattutto a Lipari, nelle abitazioni e nelle attività a livello della strada. A Stromboli, dalla montagna devastata dall’incendio, spoglia di vegetazione, è sceso un fiume di fango. Difficoltà anche nei collegamenti marittimi: al momento sono isolate Alicudi, Filicudi e il borgo di Ginostra.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: