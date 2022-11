Mappato in 3D l’Universo intorno alla Via Lattea

MeteoWeb

Un radiotelescopio nell’Australia Occidentale sta aiutando a costruire una mappa 3D del cielo notturno, mappando le galassie vicine fino a un miliardo di anni luce di distanza.

Pubblicato su Astronomical Society of Australia, il WALLABY (The Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY) Pilot Survey condividerà il suo primo rilascio di dati con la comunità scientifica, aiutando a comprendere meglio le galassie vicine e ammassi galattici.

Centinaia di galassie sono state esaminate nella Fase 1 di WALLABY, coprendo 180 gradi quadrati del cielo osservabile, l’area equivalente di oltre 700 lune piene.

Nel corso dell’indagine si prevede di catalogare un quarto di milione di galassie, aiutando i ricercatori a misurare la distribuzione della materia oscura, il movimento interno delle galassie e il modo in cui questi sistemi si evolvono e interagiscono.

L’autore principale, Tobias Westmeier, dell’Università dell’Australia Occidentale ha affermato che i dati raccolti da WALLABY ci aiuteranno a studiare l’Universo in una dimensione che non potremmo mai ottenere con i soli telescopi ottici.

“Se la nostra Via Lattea si trova tra noi e la galassia che stiamo cercando di osservare, l’enorme numero di stelle e polvere rende incredibilmente difficile vedere qualcos’altro,” ha spiegato Westmeier. “WALLABY non è influenzato da queste limitazioni. È uno dei grandi punti di forza dei survey radio; possono semplicemente scrutare attraverso tutte le stelle e la polvere nella nostra Via Lattea“.

È il primo survey 3D completo di questa scala, con oltre 30 terabyte di dati raccolti ogni 8 ore al giorno dal radiotelescopio ASKAP nella remota regione del Mid West dell’Australia Occidentale.

La co-autrice, scienziata del progetto WALLABY e direttrice dell’Australia SKA Regional Centre, Karen Lee–Waddell, ha affermato che il progetto mostrerà dove queste galassie sono realmente in relazione l’una con l’altra nello Spazio tridimensionale, dividendo le galassie che sembrano raggruppate insieme ma che sono distanti milioni di anni luce.

“WALLABY ci consentirà di mappare e rilevare direttamente il gas idrogeno, il carburante per la formazione stellare,” ha affermato Lee-Waddell. “Con questi dati, gli astronomi possono raggruppare accuratamente le galassie per capire meglio come si influenzano a vicenda quando sono raggruppate insieme, fornendo informazioni su come si formano e cambiano nel tempo“.

Il catalogo WALLABY dovrebbe portare a molte nuove osservazioni e scoperte a causa della vastità del survey.

“Delle oltre 600 galassie misurate finora, molte non sono state precedentemente catalogate in nessun’altra banda d’onda e sono considerate nuove scoperte,” ha affermato il ricercatore principale di WALLABY e coautore, il prof. Lister Staveley-Smith (ICRAR/UWA). “Finora sono stati pubblicati oltre una dozzina di studi che descrivono nuove scoperte a partire da queste prime osservazioni“.