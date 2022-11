Previsioni Meteo, il maltempo concede una tregua: i bollettini della Protezione Civile

MeteoWeb

Dopo un weekend terribile dal punto di vista meteorologico per il Sud, a causa dell’azione di un ciclone che ha prodotto forte maltempo e la devastante alluvione di Ischia, il meteo concederà una tregua nelle prossime ore. Come si evince dai bollettini meteo quotidiani della Protezione Civile, domani, lunedì 28 novembre, i fenomeni, dalle piogge ai venti, saranno in attenuazione.

Ma sarà solo una breve pausa: già a metà settimana una nuova perturbazione punterà il Sud.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 novembre 2022

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale e meridionale e sulla Calabria meridionale e centro-settentrionale ionica, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sulla Sicilia orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: di burrasca nord-orientali su Sicilia, Calabria e restanti settori ionici; localmente forti nord-orientali sul resto del Sud.

Mari: agitati o molto agitati i bacini meridionali, molto mossi il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale ed il Canale di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 novembre 2022

Precipitazioni: nella seconda parte della giornata, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna in estensione a Sicilia occidentale e Toscana meridionale e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione le minime al Sud.

Venti: localmente forti nord-orientali sulle zone ioniche, in ulteriore attenuazione.

Mari: da agitati a molto mossi lo Ionio e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 novembre 2022

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni del Nord, su Sardegna, Puglia, Basilicata, Campania orientale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati in particolare su Puglia meridionale, Basilicata ionica e Sardegna.

Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m sulle zone alpine con apprti al suolo generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: tendenti a forti con rinforzi fino a burrasca: settentrionali su Liguria, Sardegna in estensione alla Sicilia, orientali sulle restanti regioni del Sud e sui settori costieri del Nord-Est.

Mari: molto mossi i bacini occidentali e meridionali e l’Adriatico settentrionale, agitati il Mare e Canale di Sardegna e lo Ionio settentrionale.

