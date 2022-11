Previsioni Meteo: in settimana ancora forte maltempo al Sud, arriva il freddo al Centro/Nord

MeteoWeb

Il ciclone che nel weekend ha attraversato il Sud Italia provocando maltempo estremo in tutte le Regioni si trova nel Mediterraneo centrale e si sta spostando dal mar Jonio al Golfo della Sirte. La situazione meteo sta migliorando al Centro, ma è ancora brutta al Sud: questa tempesta ha provocato ieri la disastrosa alluvione di Ischia, ma anche abbondanti nevicate su Abruzzo e Molise e piogge torrenziali su tutto il meridione.

Nella giornata odierna il maltempo più intenso s’è spostato all’estremo Sud: con lo scivolamento del Ciclone verso Sud, infatti, il vento e le piogge si sono concentrate nell’estremità meridionale dell’Italia e in modo particolare nelle zone joniche di Calabria e Sicilia. Il forte vento di grecale (Nord/Est) ha raggiunto stamani raffiche di 81km/h a Catania Fontanarossa e 78km/h a Cozzo Spadaro, e lo Jonio è in burrasca tanto che ha provocato forti mareggiate sulla Calabria jonica e sulla Sicilia orientale, provocando danni a Crotone, Catanzaro, nella locride e anche in Sicilia, da Catania a Siracusa. Pazzesche le immagini dallo Scoglio due Fratelli, meglio conosciuto in Sicilia come lo scoglio “I du’ Frati”, proprio a Siracusa:

Siracusa, mar Jonio in tempesta: la mareggiata allo Scoglio due Fratelli

Le immagini che arrivano dalla Sicilia sono impressionanti per i danni provocati dalle mareggiate, non solo sulla costa orientale ma anche alle isole Eolie dove si contano i danni della burrasca di ieri sera e della notte:

Nelle prossime ore il ciclone continuerà ad allontanarsi verso la Libia, e la tempesta di vento e mare si sposterà sempre più a Sud, come possiamo osservare nelle mappe successive. Le peggiori criticità sono attese a Malta, mentre in Calabria e Sicilia la situazione migliorerà, seppur in modo lento e graduale con venti sostenuti anche nel pomeriggio:

Per quanto riguarda le precipitazioni, oggi in Sicilia sono caduti 60mm a Palazzolo Acreide, 58mm al Rifugio Sapienza (Etna Sud), 55mm a Siracusa, 47mm a Noto, 45mm a San Gregorio (Catania), 42mm a Mascalucia, 41mm a Trappeto (San Giovanni La Punta), 38mm a Fleri, 35mm ad Augusta, 34mm a Canalicchio (Catania), 33mm a Ispica e Nicolosi, 32mm a Zafferana Etnea, 28mm a Pachino, 26mm a Modica, 25mm a Francofonte, 18mm a Sigonella, 17mm a Ragusa, Acireale, Giarre, Pedara e Belpasso.

Complessivamente dall’inizio di questa ondata di maltempo sono caduti 101mm di pioggia a Siracusa, 97mm a Palazzolo Acreide, 90mm a Ispica, 88mm a Noto, 73mm a Pachino, 70mm ad Augusta, 68mm a Scicli, 63mm a Catania, 53mm a Pedara, apporti pluviometrici importanti per i settori orientali della Sicilia che in ogni caso era la Regione d’Italia che in assoluto non ha mai sofferto della siccità nei mesi scorsi, beneficiando di precipitazioni costanti e abbondanti anche nei mesi estivi e autunnali.

Nella vicina Calabria, le piogge sono concentrate nel versante jonico. Spiccano i 69mm caduti oggi a Petronà (Catanzaro), dove già ieri erano caduti altri 77mm di pioggia per un parziale del weekend di 146mm. A Crotone oggi sono caduti 22mm di pioggia dopo i 38mm di ieri, a Catanzaro oggi 41mm dopo i 36mm di ieri, a Corigliano Calabro oggi 45mm dopo i 58mm di ieri, a Longobucco oggi 53mm dopo i 35mm di ieri, a San Nicola dell’Alto oggi 35mm dopo i 98mm di ieri, a Chiaravalle Centrale oggi 47mm dopo i 96mm di ieri, a Gambarie d’Aspromonte oggi 52mm dopo i 28mm di ieri: piogge molto utili a ricaricare le riserve idriche e i bacini soprattutto in Sila, dove erano in sofferenza.

Maltempo al Sud: le previsioni per le prossime ore

Nelle prossime ore la situazione migliorerà, ma in modo molto lento e graduale. La copertura nuvolosa è ancora molto estesa sul mar Jonio e le correnti cicloniche continueranno ad alimentare il flusso nuvoloso su Calabria e Sicilia, con ulteriori precipitazioni fino a sera nei versanti orientali della Calabria, specie meridionale, e della Sicilia orientale.

Alcuni comuni stanno decidendo di chiudere le scuole domani e addirittura anche dopodomani per il maltempo, ma domani sarà un Lunedì di tregua al Sud: in Calabria e Sicilia splenderà il sole e il vento sarà calmo o debole.

Le Previsioni Meteo per la settimana entrante: ancora maltempo al Sud, freddo più secco al Centro/Nord

Attenzione, invece, a metà settimana: una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico sprofonderà nel Mediterraneo occidentale, come possiamo osservare nel video principale a corredo dell’articolo, e si dirigerà nuovamente al Sud dove piogge e temporali nuovamente abbondanti risaliranno il territorio a partire dalla Sicilia Martedì 29 Novembre, fino a Puglia e Molise nella giornata successiva, Mercoledì 30. Il maltempo sarà ancora una volta intenso, dapprima nelle zone joniche di Sicilia e Calabria in risalita dallo Jonio nella giornata di Martedì, poi su Basilicata, Puglia, Molise e anche di nuovo in Calabria e Sicilia, ma stavolta nella fascia tirrenica, nella giornata di Mercoledì.

Ancora una volta, invece, il maltempo bypasserà il Nord dove ci saranno solo molte nubi e qualche lieve precipitazione, ma farà particolarmente freddo. Le temperature scenderanno tra 3 e 5°C sotto le medie del periodo segnando con un clima particolarmente freddo la fine di Novembre non solo al Nord, ma anche al Centro e soprattutto nelle Regioni Adriatiche.

