Meteo: in Alto Adige la notte più fredda dell’autunno, -13°C a San Giacomo

In Alto Adige quella appena trascorsa è stata la notte più fredda dell’autunno: lo ha reso noto il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. L’esperto segnala i valori minimi registrati a San Giacomo in Val di Vizze, -13°C, e Sesto, -12°C. “Oggi ci sarà molto sole, ma domani il tempo sarà più nuvoloso per un periodo di tempo più lungo,” ha sottolineato l’esperto.

Oggi piste da sci aperte, a Plan de Corones e Obereggen, in particolare.

