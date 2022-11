Maltempo in Piemonte: novembre porta la prima neve a Sestriere | FOTO

MeteoWeb

Con una minima di 0°C, ieri è caduta la prima neve a Sestriere. I fiocchi hanno imbiancato la località piemontese, un buon auspicio per la prossima stagione sciistica.

Il leggero manto bianco è stato immortalato da Fotografica Sestriere (http://www.fotograficasestriere.com/), che ha pubblicato scatti eccezionali sul proprio profilo Facebook.

In questo inizio mese di Novembre è previsto tempo tipicamente autunnale nella regione, “un nuovo e più marcato passaggio perturbato è atteso nel corso del pomeriggio di giovedì, con piogge e locali temporali di forte intensità in serata sull’alto Piemonte, sull’Appennino e sulle pianure orientali, con quota delle nevicate che si porterà al di sotto dei 2000 metri“, riporta il bollettino di Arpa regionale.

