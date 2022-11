Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Lentini

MeteoWeb

In questo primo giorno di novembre termina anche il periodo di caldo anomale vissuto in tutta Italia per tutto il mese di ottobre. In verità l’alta pressione continua ancora a far registrare temperature superiori alla media, ma sta per arrivare un deciso cambiamento di tempo, previsto dal 3 novembre. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 1 novembre, in alcune località italiane: